العالم اليوم - زلزال كامتشاتكا.. فيضانات في جزر الكوريل وإغلاق موانئ هاواي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 يوليو 2025 11:20 صباحاً - مازالت تداعيات الزلزال القوي الذي هز شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، فجر الأربعاء، وما تبعه من تحذيرات بشأن احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، تتوالى.

وبينما استبعدت دول، مثل الفلبين وماليزيا، احتمال تعرضها لموجات تسونامي، ذكر مسؤولون روس محليون، اليوم الأربعاء، أن فيضانات حدثت في شمال جزر الكوريل الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية، نتيجة للزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وأبلغ الكسندر أوفسيانيكوف، رئيس الإدارة في منطقة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير عن 4 أمواج مد تسونامي، مضيفا أن تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي مازال قائما.

وطبقا لهيئة الدفاع المدني، غمرت المياه جزئيا ميناء مدينة سيفيرو-كوريلسك وشركة صيد هناك، مضيفة أنه تم إجلاء السكان، من بينهم 60 سائحا.

ونشر فرع الأكاديمية الروسية للعلوم في شبه جزيرة كامتشاتكا مقطع فيديو لجزيرة باراموشير، التقطته طائرة مسيرة يظهر الفيضانات.

وكانت تحذيرات من حدوث تسونامي قد صدرت لروسيا واليابان وأجزاء من الولايات المتحدة بعد زلزال بقوة 8.8 درجة وقع في الساعة 2324 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء، على بعد حوالي 136 كيلومترا جنوب شرق شبه جزيرة كامتشاتكا.

إغلاق الموانئ في هاواي

تم إغلاق الموانئ في أنحاء ولاية هاواي في أعقاب وقوع زلزال الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأصدر خفر السواحل أوامره للسفن التجارية التي كانت في طريقها إلى الموانئ في هاواي بالبقاء في البحر خلال الوقت الحالي.

وقد صدر تحذير من موجات مد عاتية تسونامي، حيث أذاع التلفزيون المحلي صورا لكاميرات مثبتة عند الشواطئ لمراقبة الساحل.

وكانت صافرات التحذير من تسونامي في هونولولو، نطلقت في وقت سابق، وطُلب من السكان التوجه إلى مناطق مرتفعة.

إندونيسيا تحذر من تسونامي

في إندونيسيا، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء تحذيرا مبكرا من حدوث أمواج تسونامي، صباح اليوم الأربعاء، في أعقاب زلزال كامتشاتكا.

وقال مدير المركز المعني بالزلزال وتسونامي التابع للوكالة، داريونو إن الزلزال من المحتمل أن يؤدي إلى حدوث أمواج تسونامي يقل ارتفاعها عن 0.5 متر في العديد من مناطق إندونيسيا، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم.

وحث داريونو السكان في المناطق الساحلية على التزام الهدوء وتفادي الشواطئ حتى يتم إصدار المزيد من الإعلانات الرسمية. وحتى ال ن، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار على المباني أو البنية التحتية في إندونيسيا.

وأشار مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إلى أن الزلزال يشكل أيضا تهديدا من حدوث تسونامي في العديد من المناطق الأخرى.

يشار إلى أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قالت إن أول موجة تسونامي، بارتفاع نحو 30 سنتيمترا، وصلت إلى مدينة نيمورو على الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو.