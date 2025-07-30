نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ غدًا من نيوزيلندا.. وكاليفورنيا آخر المحطات الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الخميس 1 أغسطس 2025 أولى أيام تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة صباحًا بتوقيت السفارة المصرية في نيوزيلندا، التي تُعد أول دولة تبدأ بها عمليات الاقتراع نظرًا لفارق التوقيت مع مصر.

نيوزيلندا أول لجنة.. وكاليفورنيا تغلق التصويت مساء الأحد

ويستمر تصويت المصريين بالخارج يومي الخميس والجمعة (1 و2 أغسطس)، على أن تُغلق آخر لجان الاقتراع يوم الأحد 4 أغسطس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتكون بذلك آخر محطات التصويت نظرًا لفارق التوقيت العالمي.

تجري عمليات التصويت في كل سفارة أو قنصلية مصرية بالخارج من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني والإجرائي الخاص بالعملية الانتخابية.

إشراف دبلوماسي وتوفير صناديق اقتراع شفافة

أشرفت الهيئة الوطنية للانتخابات على تجهيز العملية بالكامل، حيث قامت بـ ندب رؤساء وأمناء لجان الانتخاب من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وتولت وزارة الخارجية تسلُّم بطاقات الاقتراع بنظامي الفردي والقائمة، إضافة إلى صناديق الاقتراع الشفافة لضمان الشفافية والنزاهة.

وأكدت الهيئة أن عملية الاقتراع تتخللها ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يؤثر على انتظام وسير التصويت.