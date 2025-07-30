العالم اليوم - الدفاع الروسية: السيطرة على بلدتين في دونيتسك وزابوريجيا

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الروسية: السيطرة على بلدتين في دونيتسك وزابوريجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 يوليو 2025 09:24 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين، فيما تواصل تقدمها على كافة محاور القتال، مكبدة القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ومحسنة مواقعها في جبهات القتال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان الثلاثاء، إن تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" سيطرت على بلدة نوفوأكراينكا في مقاطعة دونيتسك.

وأضافت أن جنود مجموعة قوات "الشرق" تمكنت من جانبها من السيطرة على على بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوريجيا.

وفي وقت لاحق، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها وجهت ضربات كثيفة بصواريخ إسكندر نحو مركز تدريب القوات الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي إجمالي الخسائر اليومية للقوات الأوكرانية في مختلف محاور القتال، مشيرة إلى أن إجمالي خسائر تلك القوات بلغت نحو 1255 عسكريا.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية خسرت:

أكثر من 175 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في سومي وخاركيف

أكثر من 230 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" في خاركيف ودونيتسك

نحو 155 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" في دونيتسك

أكثر من 200 جندي في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في دونيتسك وزابوريجيا

أكثر من 205 جنود في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا

أكثر من 70 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوريجيا وخيرسون

وأصابت ضربات القوات الروسية خلال اليوم الماضي البنية التحتية لمطار عسكري، وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة ومركزا لتدريب مشغلي المسيرات، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخا موجها بعيد المدى "نيبتون" و233 طائرة مسيرة أوكرانية.