عاجل- الهيئة الجيوفيزيائية الروسية: زلزال هو الأقوى منذ 1952 يضرب الساحل الشرقي لروسيا.. وموجات تسونامي تضرب اليابان والفلبين

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أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الجيوفيزيائية الروسية: زلزال هو الأقوى منذ 1952 يضرب الساحل الشرقي لروسيا.. وموجات تسونامي تضرب اليابان والفلبين

أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الروسية أن الزلزال العنيف الذي وقع قبالة الساحل الشرقي لروسيا يُعد الأقوى منذ عام 1952، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

حالة تأهب قصوى في عدد من الدول المطلة على المحيط الهادئ

وقد بلغت شدة الزلزال درجة غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة، ما أدى إلى حالة تأهب قصوى في عدد من الدول المطلة على المحيط الهادئ، خاصة اليابان والفلبين.

هيئة الزلازل الفلبينية

وكانت هيئة الزلازل الفلبينية قد حذرت في وقت سابق من احتمال حدوث أمواج تسونامي تضرب المناطق الساحلية المطلة على المحيط، وهو ما تحقق بالفعل، حيث وصلت أولى موجات التسونامي إلى شمال محافظة هوكايدو اليابانية، بارتفاع قدره 30 سنتيمترًا، وفقًا لما أعلنته هيئة الإذاعة اليابانية.

وفي ظل هذه التطورات، أوقفت شركة سكك حديد شرق اليابان بعض خدماتها مؤقتًا، كإجراء احترازي لحماية الركاب والمنشآت الحيوية، وسط حالة من الترقب لتداعيات الزلزال المستمرة.

من جهتها، تتابع السلطات الفلبينية واليابانية تداعيات الزلزال وأمواج التسونامي عن كثب، مع توجيه تحذيرات عاجلة للسكان في المناطق الساحلية بإخلاء المناطق المعرضة للخطر، والتزام أعلى درجات الحذر.

ويعيد هذا الزلزال إلى الأذهان زلزال عام 1952 الذي تسبب حينها في دمار هائل وموجات تسونامي عنيفة، ما يثير المخاوف من تكرار سيناريو مشابه، في ظل استمرار النشاط الزلزالي الكثيف في المنطقة.