عاجل- ترامب: هناك حاجة لإدخال الغذاء إلى قطاع غزة.. ولا نرغب في حصول حماس على المساعدات

أحمد جودة - القاهرة - ترامب: هناك حاجة لإدخال الغذاء إلى قطاع غزة.. ولا نرغب في حصول حماس على المساعدات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه يأمل في إيصال الغذاء إلى قطاع غزة، مستطردًا: "ولكننا لا نرغب في أن تذهب هذه المساعدات إلى حماس، وهذا أمر مهم للغاية".

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، عقب عودته إلى واشنطن قادما من اسكتلندا، أنّ إدارته خصصت أموالًا كبيرة لدعم الغذاء، ولكن توزيعها يجب أن يكون عادلًا وتحت رقابة مشددة.



وتابع: "نعلم أن الكثير من الدول ترسل أموالًا ومساعدات غذائية، ولكن حماس كانت تستولي عليها. لن نسمح بحدوث هذا مجددًا".

وتابع، أنّ هناك تعاونًا جاريًا مع إسرائيل لضمان أن تتم عمليات التوزيع من مراكز آمنة وتحت إشراف مباشر.

وقال: "إسرائيل ترغب فعلًا في منع حماس من سرقة المساعدات، وهم يقومون بعمل جيد، وسنضمن أن يصل الغذاء إلى من يحتاجه فعلًا".

وختم ترامب بقوله: "لدينا أفراد جيدون يراقبون الوضع عن كثب، والطعام سيتم توزيعه بشكل ملائم وعادل".