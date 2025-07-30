العالم اليوم - رياض منصور: قرار بريطانيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين تاريخي

انتم الان تتابعون خبر رياض منصور: قرار بريطانيا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين تاريخي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:20 صباحاً - وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، قرار بريطانيا بأنها ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة، بالقرار "التاريخي".

وقال منصور في مقابلة مع "دوت الخليج" إن "مؤتمر نيويورك يطلق قطار الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف أن "هناك 10 إلى 15 دولة ستعلن قريبا موقفها من الاعتراف بدولة فلسطين".

وشدد على أن هناك موقفا دوليا مؤيدا "لإنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين"، مضيفا أن "كل شعوب المنطقة تريد الهدوء ووقف العدوان".

وتابع قائلا إن "العالم بات أكثر استعدادا للتوصل للسلام وإنهاء الاحتلال".

وثمّن منصور المواقف الرافضة لتهجير الفلسطينيين من غزة، بالإضافة إلى دور الوسطاء في محاولة التوصل لاتفاق في غزة.

واختتم منصور قائلا إنه "يجب وقف العدوان على غزة فورا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد قال لمجلس الوزراء، الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات لإنهاء "الوضع المروع" في غزة، معتبرا أن هذا الاعتراف يأتي "لحماية حل الدولتين".

ونقل متحدث باسم داونينغ ستريت عن ستارمر خلال اجتماع مجلس الوزراء قوله إن "الوضع غير المحتمل بشكل متزايد في غزة وتراجع فرص التوصل إلى حل الدولتين" يجعلان من الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة ضرورية الآن.

وبيّن المتحدث أن "المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، ما لم تقدم الحكومة الإسرائيلية على خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتوافق على وقف لإطلاق النار، وتوضح نيتها عدم ضم أراض من الضفة الغربية، وتلتزم بعملية سلام دائمة تؤدي إلى حل الدولتين".

وأفاد ستارمر بأن بلاده لا تساوي بين إسرائيل وحركة حماس، مشددا على أن المطالب البريطانية من حماس لا تزال قائمة.

وسبق لستارمر أن أشار إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر أساسي لضمان استئناف عملية السلام، لكنه ربط ذلك بظروف ميدانية وسياسية تسمح بتحقيق هذا الهدف.