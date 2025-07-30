عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يسعى إلى تسوية النزاع في قطاع غزة، مشيرا إلى تنسيق مستمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترامب: "زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات".

حل أزمة غزة

وأضاف ترامب لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، خلال زيارته لاسكتلندا لافتتاح ملعب جديد للغولف، أن "الطرفين يعملان معا" وأن "محاولات جارية لتسوية الأمور".

وفي طلب من مراسل القناة البريطانية بشأن رسالة يوجهها لنتنياهو. رد ترامب قائلا: "نحن نعمل معا - نحاول تسوية الأمور".

وفي سياق حديثه عن زيارته، أوضح ترامب أنه سيعود قريبا إلى واشنطن، قائلا: "سنلعب جولة سريعة، ثم أعود إلى واشنطن وسنخمد الحرائق في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "كما تعلمون، أوقفنا حربا، لكن هناك ما يقرب من 5 حروب أخرى. هذا أهم بكثير من لعب الغولف، رغم أنني أحب اللعبة، لكنه أمر أكثر".

ترمب يسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

والاثنين، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة هو أمر "ممكن".

كما أوضح ترامب أن إسرائيل تواجه قرارا مصيريا بشأن المرحلة المقبلة في غزة، خصوصا بعد انسحابها من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن مع حماس.