نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرات إسرائيلية تستهدف قوات رديفة لوزارة الدفاع السورية في ريف السويداء الغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مراسل RT إن مسيرات إسرائيلية قصفت تجمعات وآليات عسكرية تابعة لقوات رديفة لوزارة الدفاع السورية وتجمعات من البدو خلال تدمير وهدم مبان في محيط قرية الثعلة بريف السويداء الغربي.

وذكرت مصادر أهلية في السويداء لـRT أن منطقة الجنوب السوري لا تزال تشهد تحليقا مكثفا للطيران المروحي الإسرائيلي كما يواصل الطيران المسير وطائرات الاستطلاع التحليق بشكل متواصل منذ عدة ساعات.

وأشارت المصادر إلى أنه وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويداء قبل أيام برعاية دولية، فإن العمليات العسكرية المتقطعة لا تزال تشتعل بين الفينة والآخرى حيث قام الطيران الإسرائيلي المسير في 22 من شهر يوليو الحالي بشن غارة على رتل لمقاتلي العشائر في ريف بلدة شهبا الواقعة شمال السويداء.

ولا يزال التوتر الأمني مخيما على محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات متقطعة بين فصائل درزية محلية من أبناء المحافظة ومجموعات مسلحة من العشائر البدوية فيما يقوم الطيران الإسرائيلي برصد هذه التحركات واستهداف حركة العشائر في محيط المحافظة.