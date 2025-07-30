نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا ترسل طائرتين إلى الأردن لإرسال مساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سير الجيش الألماني طائرتي نقل إلى الأردن، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين الثلاثاء، إن الطائرتين من طراز "إيه 400 إم" في طريقهما حاليًا إلى الأردن، موضحًا أنهما ستزودان بالوقود والتجهيزات في الأردن، ومن المتوقع أن تبدأ مهمتهما التي تتضمن إنزال مساعدات فوق قطاع غزة، ربما اعتبارًا من الأربعاء، أو بحلول مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف "قد يبدو أن هذا العمل لا يقدم سوى إسهامًا ضئيلًا على الصعيد الإنساني، لكنه يعد بمثابة رسالة مهمة، مفادها أننا حاضرون هنا، نحن في المنطقة، ونقدم المساعدة".

وبدوره، أعرب الملك عبد الله الثاني عن امتنانه للدعم الألماني وقال: "الإنزال الجوي هو مجرد نقطة في بحر، لكنه يزيد الضغط على إسرائيل".

وأكد أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الشاحنات يجب أن يكون بسرعة وبالكمية اللازمة لإنقاذ السكان من خطر الموت جوعًا.

وشدد ميرتس أيضًا على تحسين إسرائيل بسرعة وبشكل حاسم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وقال: "يجب إمداد السكان المدنيين المتضررين بالرعاية المطلوبة بشكل عاجل، والتي تليق بكرامة الإنسان".

وأضاف أن الحكومة الألمانية ترحب بالخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية "لكن يجب أن تتبعها خطوات أخرى".