عاجل- هجوم روسي على سجن أوكراني يتسبب في مقتل وإصابة 52

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أحمد جودة - القاهرة - هجوم روسي على سجن أوكراني يتسبب في مقتل وإصابة 52.. أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ما لا يقل عن 17 سجينًا، جراء غارة جوية روسية استهدفت سجنًا يقع بالقرب من مدينة زابوريجيا، المحاذية لخطوط القتال الأمامية، في هجوم وصف بالأعنف خلال الليلة الماضية.

هجوم روسي على سجن أوكراني يتسبب في مقتل وإصابة 52

هجوم روسي على سجن أوكراني يتسبب في مقتل وإصابة 52

وقال إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زابوريجيا، عبر حسابه على تطبيق "تليجرام"، إن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 35 سجينًا آخرين، مضيفًا أن الانفجارات تسببت في أضرار مادية كبيرة طالت عدة مبانٍ داخل السجن، ما يشير إلى قوة الضربة وحدّتها.

قنابل انزلاقية خلف الهجوم

وأشار فيدوروف إلى أن الهجوم لم يقتصر على السجن فقط، بل شمل ثماني غارات جوية استهدفت مناطق محيطة خلال نفس الليلة، مرجحًا أن الجيش الروسي استخدم في هذا الهجوم قنابل انزلاقية – وهي نوع من الذخائر تُطلق من الطائرات من مسافة بعيدة، لتضرب أهدافًا دقيقة داخل الأراضي الأوكرانية.

مبانٍ سكنية تضررت وسكان تحت العلاج

وأكد الحاكم الإقليمي أن القصف لم يسلم منه المدنيون، إذ تضررت بعض العقارات السكنية القريبة من موقع الهجوم، مضيفًا أن جميع المصابين يتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، دون الكشف مزيد من التفاصيل بشأن حالتهم الصحية.

خلفيات الهجمات الجوية الروسية

جدير بالذكر أن القوات الروسية دأبت في الفترة الأخيرة على استخدام القنابل الانزلاقية لضرب مواقع أوكرانية من داخل مناطق تحت سيطرتها، لتقليل خطر مواجهة الدفاعات الجوية الأوكرانية، ما يجعل من هذا النوع من الهجمات أحد أبرز أساليب القتال خلال الحرب الجارية.