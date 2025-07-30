نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية هولندا يستدعي سفير إسرائيل ويطالبه بوقف الكارثة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب يوم الثلاثاء، أنه استدعى سفير إسرائيل لدى أمستردام لحث تل أبيب على تغيير مسارها ووضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال فيلدكامب في مقابلة مع قناة RTL التلفزيونية: "استدعيت اليوم سفير إسرائيل. وأوضحت له مرة أخرى مدى خطورة هذا الوضع بالنسبة لنا، وأن إسرائيل تحتاج حقا إلى تغيير مسارها لتخفيف الوضع الإنساني (في قطاع غزة)، وكذلك أن الحرب يجب أن تتوقف بالفعل. يجب وضع حد للوضع الإنساني الكارثي".

ويوم أمس الاثنين، أعلنت الحكومة الهولندية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير مالية البلاد بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما، وسيتم منعهما من دخول هولندا.

كما أفاد فيلدكامب في رسالة إلى البرلمان، بأنه اتخذ هذا القرار بسبب أن سموتريتش وبن غفير "حرضا مرارا المستوطنين على العنف ضد الفلسطينيين، ودعيا إلى توسيع المستوطنات غير القانونية ونادا بتطهير عرقي في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف أيضا بأن هولندا ستدعم فكرة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج الاتحاد الأوروبي للبحوث "هورايزون" بسبب الوضع في قطاع غزة، إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار.