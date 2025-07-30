نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموتريتش يهاجم رئيس أركان الجيش في جلسة الكابينت ويتهمه بالفشل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، انتقد رئيس أركان الجيش إيال زامير، متهما إياه بالفشل في تحقيق أهداف العملية العسكرية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "المناوشات جرت خلال جلسة الكابينت بين سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير، بشأن الوضع الحالي في قطاع غزة".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن رئيس الأركان، قوله: "سيستغرق الأمر بين سنتين إلى خمس سنوات للسيطرة على كامل القطاع، ويجب الاستمرار بطريقة التقدم التدريجي".

وفي رده على تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير، قال سموتريتش: "لقد اشتقت لهرتسي هاليفي، أعتذر لهاليفي".

يذكر أن سموتريتش كان من أشد منتقدي هاليفي، واعتبر أنه المسؤول عن تأخر حسم العمليات في قطاع غزة، وطالب بإقالته ودخل في صدام معه أكثر من مرة.

وقال سموتريتش، في وقت سابق، إن الاستيطان في قطاع غزة "أصبح أقرب من أي وقت مضى"، مؤكدا أن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

كما أكدت حماس، أن تصريحات سموتريتش التي دعا فيها إلى إعادة احتلال قطاع غزة واستئناف المشروع الاستيطاني فيه، "تكشف بوضوح الطبيعة الاستعمارية الوقحة لحكومة الاحتلال واستهتارها التام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

يأتي هذا في ظل تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب أزمة التجويع المتفاقمة في قطاع غزة الذي يواجه "كارثة إنسانية حقيقية"، فيما تواجه تل أبيب انتقادات دولية متزايدة، وسط دعوات لتكثيف جهود الإغاثة وإيجاد حل سياسي عاجل.