العالم اليوم - إعلان نيويورك: يجب أن تنهي حماس حكمها في غزة وتسلّم أسلحتها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:20 مساءً - شدد "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، على ضرورة إنهاء حكم حركة "حماس"، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية.

وأكد "إعلان نيويورك" على "رفض أي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين".

كذلك تضمن "إعلان نيويورك" ما يلي:

- التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة زمنيا وغير قابلة للإلغاء من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

- في غياب إجراءات حاسمة نحو حل الدولتين وضمانات دولية قوية سيتعمق الصراع وسيظل السلام الإقليمي بعيد المنال.

- نسعى لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

- التزمنا بتمهيد الطريق لـ"يوم سلام" مستقبلي بناءً على مبادرة السلام العربية.

- اتفقنا على دعم جهود متجددة على المسارين السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.

- بعد وقف إطلاق النار يجب تشكيل لجنة إدارية انتقالية فورا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة.

- اتفقنا على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

- إدانة جميع الهجمات من قبل أي طرف ضد المدنيين.

- ندين الهجمات التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر.

- ندين هجمات إسرائيل ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع.

- يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن.

- طالبنا بالإيصال الفوري والآمن وغير المشروط للمساعدات إلى غزة.

- غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية.