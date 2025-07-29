نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعلق جميع المساعدات لأوكرانيا بسبب الفساد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "إيكونوميكنا برافدا" الأوكرانية، نقلًا عن أربعة مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، إن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع المساعدات المالية لأوكرانيا مؤقتًا، وذلك حتى يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد.

وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، بوقف المساعدات في 24 يوليو الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد هذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات التي أثارتها النسخة السابقة من القانون التي تم صياغتها بشكل يحد من استقلالية هيئات مكافحة الفساد.

والأحد، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دعم هيئات مكافحة الفساد المستقلة، مثلما وعدت أيضًا بمواصلة دعم أوكرانيا في طريقها نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.