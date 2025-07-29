نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجارديان: انفلات السلاح وانعدام الحماية يهددان سوريا بـ "انفجار كبير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت صحيفة الجارديان البريطانية من تصاعد خطير في الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث تشكل قضايا انفلات السلاح وانعدام الحماية للأقليات خطر انفجار كبير في البلاد، من الساحل غربًا وحتى السويداء جنوبًا. وأشارت الصحيفة إلى أن العنف الطائفي المتزايد يقوض الآمال الهشة التي تأسست بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.

مئات القتلى في مواجهات طائفية دامية

تستعرض الجارديان مقتل مئات المدنيين في موجات عنف متتالية، كان أبرزها مذبحة مارس الماضي على الساحل، حيث استهدف أنصار النظام قوات أمن معارضة، وسط سقوط غالبية القتلى من العلويين. وفي محافظة السويداء، تحوّل نزاع قبلي بين بدو ودروز إلى اشتباكات طائفية عنيفة شاركت فيها قوات حكومية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى بينهم مدنيون.

عجز الحكومة عن ضبط "ميليشيات وأمراء حرب"

تشير الصحيفة إلى أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تحظى بدعم دولي، تعجز عن السيطرة على الفصائل المسلحة المنتشرة، التي تُوصف بأنها ميليشيات وأمراء حرب أكثر منها جيشًا منظمًا. وترى الغارديان أن الشرع يواجه تحديًا جوهريًا بين الحفاظ على دعم قاعدة طائفية متشددة، ومحاولة طمأنة بقية السوريين المجزأين والمجروحين.

الأسلحة المنتشرة وتنامي الانتقام يفاقمان الأزمة

تلفت الغارديان إلى أن تفشي الأسلحة المنفلتة بعد سنوات الحرب، إلى جانب النزعات الانتقامية بين المجتمعات، يغذي توترًا متصاعدًا، في ظل تنافس قادة الفصائل على الموارد الاقتصادية الشحيحة، مما يعزز احتمالات تفجر الأوضاع بشكل أكبر.

التدخل الخارجي وتأجيج الصراعات الطائفية

تحذر الصحيفة من أن التدخلات الخارجية تزيد من عمق الانقسامات، حيث تستمر إسرائيل في توغلاتها داخل الأراضي السورية بزعم حماية الأقلية الدرزية، لكنها في واقع الأمر تسعى لتقليص القدرات العسكرية السورية وتقويض قيادتها، كما تشير إلى استهداف وزارة الدفاع في دمشق كرسالة ضمنية.

دعوات للمحاسبة وبناء السلام

تؤكد الغارديان على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في المناطق المتضررة، مشيرة إلى تعثر تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا حتى الآن. وتخلص الصحيفة إلى أن بناء المساءلة والالتزام بتقوية العلاقات بين المجتمعات ليست رفاهية، بل أساس لبناء أمة ناجحة وقادرة على الصمود والازدهار.