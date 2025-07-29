نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: المجاعة تتفشى في غزة وسط انهيار الخدمات وغياب الإغاثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، تحذيرًا بالغ الخطورة بشأن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أسوأ سيناريو للمجاعة بات يتكشف فعليًا على الأرض.

وأوضحت المنظمة، استنادًا إلى بيانات "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، أن قطاع غزة يواجه انتشارًا واسعًا للجوع وسوء التغذية الحاد، في ظل استمرار الحرب والنزوح الجماعي، وتقييد دخول المساعدات، إلى جانب الانهيار التام في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية.

أدلة متزايدة على ارتفاع الوفيات بسبب الجوع

كشفت منظمة الصحة العالمية أن البيانات الأخيرة تشير إلى:

استهلاك الغذاء في معظم أنحاء قطاع غزة بلغ حد المجاعة

ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد في مدينة غزة

زيادة مقلقة في عدد الوفيات المرتبطة بالجوع وسوء التغذية والأمراض

وتؤكد المنظمة أن الوضع وصل إلى "نقطة تحول خطيرة"، تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا.

ما هو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي؟

أشارت الصحة العالمية إلى أن التصنيف المرحلي المتكامل (IPC) هو مبادرة دولية متعددة الشركاء تهدف إلى:

تحليل دقيق لوضع الأمن الغذائي وسوء التغذية

توفير بيانات علمية موثوقة لصناع القرار

توجيه الاستجابات الإنسانية والسياسات طويلة الأمد

وتعتمد منهجية IPC على المعايير العلمية المعترف بها دوليًا، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة، والحكومات، والمنظمات الإنسانية، والمجتمع المدني.

دعوة عاجلة لتحرك دولي فوري

دعت المنظمة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى كافة مناطق غزة، والعمل على إعادة تفعيل البنى الصحية الأساسية، وتكثيف برامج الإغاثة الغذائية، لتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقًا.