منظمات إسرائيلية تتهم حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - لأول مرة.. جهات إسرائيلية توجه اتهامات خطيرة بشأن ممارسات تل أبيب في القطاع

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تقريرين منفصلين صادرين عن اثنتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، هما "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل"، يتهمان فيهما حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي تُوجَّه فيها هذه الاتهامات من داخل إسرائيل نفسها، بعد أن سبقتها اتهامات مماثلة من جهات دولية ومحلية وأجنبية.

أوضحت المنظمتان في تقارير موسعة، أنهما قامتا بتحليل سلوك الحكومة الإسرائيلية والخطاب الصادر عن القادة السياسيين والعسكريين خلال حملة عسكرية استمرت 21 شهرًا، وخلصتا إلى وجود نية متعمدة لاستهداف السكان المدنيين في غزة، وليس فقط مقاتلي حماس.

وأكدت التقارير أن هذه الحملة شملت تدميرًا ممنهجًا للبنية التحتية المدنية والصحية، وتعطيلًا للوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية، إلى جانب عرقلة عمليات الإجلاء واستخدام المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية.

تصريحات مباشرة: "نعلن بقلب مثقل أن هذه إبادة جماعية"

قال جاي شاليف، المدير التنفيذي لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل": "بناء على تحليل قانوني دقيق للحقائق، نعلن بقلب مثقل أن هذه إبادة جماعية"، مضيفًا أن نمط التدمير الممنهج للخدمات الأساسية يعكس نية واضحة في استهداف السكان، وليس فقط تحجيم قدرات الفصائل المسلحة.

تقرير "بتسيلم": التحريض العلني وتجويع المدنيين

في تقرير مكوَّن من 79 صفحة، وثقت منظمة "بتسيلم" حالات دعا فيها كبار المسؤولين والسياسيين الإسرائيليين بشكل علني إلى تجويع سكان غزة وتدمير القطاع بأكمله، الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني، ما اعتبرته تجاوزًا لما هو مطلوب عسكريًا لتفكيك فصائل المقاومة.

دعاوى قضائية دولية وضغوط متصاعدة

الادعاءات تأتي في وقت تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات متزايدة من المجتمع الدولي، حيث سبق أن رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين. وما تزال القضية قيد النظر حتى الآن.

وفي سياق متصل، حث اتحاد اليهودية الإصلاحية -أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة- الحكومة الإسرائيلية على إعادة تدفق المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة دون قيود، وهو ما يعكس تحوّلًا لافتًا في مواقف بعض الجهات اليهودية الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية.

منظمات حقوقية: ضوء جديد على جرائم الحرب

يمثل صدور مثل هذه الاتهامات من داخل إسرائيل تحولًا نوعيًا في الخطاب الحقوقي الإسرائيلي، وقد يُسهم في إعادة تشكيل الرأي العام العالمي تجاه الحرب في غزة، لا سيما إذا ما تم توثيق هذه التقارير أمام هيئات دولية كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.