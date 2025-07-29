نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني يثمن جهود مصر في دعم غزة منذ بداية العدوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن بالغ تقديرها للدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن مصر لم تتوقف عن تقديم الدعم الإنساني، وتؤدي دورًا محوريًا في التخفيف من معاناة المدنيين داخل القطاع المحاصر.

تعاون مصري فلسطيني منذ اللحظة الأولى

وفي مداخلة هاتفية لها مع قناة "النيل للأخبار"، أوضحت فرسخ أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، تمثل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، إضافة إلى إنشاء مركز لإيواء النازحين خلال الأيام الأولى من الحرب، رغم التحديات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل تعرقل دخول المساعدات منذ 5 أشهر

وأشارت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، حيث لم يُسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع منذ خمسة أشهر، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.

وأضافت أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين المصري والفلسطيني لتنظيم عملية استقبال المساعدات، إلا أن الاحتلال فرض تغييرات على آلية استلامها، مما زاد من تعقيد المشهد الإنساني في غزة.

دعوة دولية عاجلة لفتح المعابر

وفي نداء موجه إلى المجتمع الدولي، دعت فرسخ إلى ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال من أجل فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية وصلت إلى مستويات كارثية، وتحتاج إلى تدخل فوري وفاعل.

مطلب بوقف إطلاق النار وتسهيل الإغاثة

وشددت فرسخ على أهمية إدخال المساعدات بكميات كافية ودون أي قيود، مشيرة إلى أن وقف إطلاق نار شامل ودائم يمثل ضرورة إنسانية عاجلة، بما يسمح لطواقم الإغاثة بالقيام بمهامها الحيوية في ظل ظروف آمنة تحفظ أرواح المدنيين وتوفر سبل الحياة الكريمة.