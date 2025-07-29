العالم اليوم - اليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسقط المساعدات فوق غزة

انتم الان تتابعون خبر اليوم الثاني على التوالي.. الإمارات تسقط المساعدات فوق غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 يوليو 2025 12:00 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في غزة، محمود عليان، بأن أكثر من 100 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة حتى الآن، من بينها شاحنات تابعة لمبادرة "الفارس الشهم 3" الإماراتية محمّلة بمواد غذائية، وشاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، دخلت من شمال القطاع.

وأضاف أن الإمارات نفذت الاثنين عملية الإسقاط الجوي الثانية في شمال ووسط غزة الذي يشهد لأول مرة إسقاط مساعدات مباشرة للسكان، في ظل تزايد أعداد النازحين هناك.

وأوضح أنه من المتوقع أن تنفذ اليوم الثلاثاء، عملية إسقاط جوي ثالثة ضمن حملة "طيور الخير" الإماراتية، إلى جانب مساهمات من سلاح الجو الأردني، الذي يواصل إنزال مساعدات إنسانية في منطقة المواصي جنوب القطاع.

وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تنفيذ عمليات الإسقاط الجوي ضمن عملية "طيور الخير" ونفذت الاثنين عملية الإسقاط الـ55 للمساعدات الإنسانية فوق المناطق المعزولة في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

ويأتي ذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي تعكس التزام الإمارات الراسخ بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية، لا سيما في المناطق التي يتعذر الوصول إليها براً بسبب الأوضاع الأمنية.

وقد بلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ بداية مبادرة طيور الخير نحو 3750 طنا من المواد الغذائية والإغاثية الأساسية، شملت مواد غذائية أساسية وإمدادات حيوية تلبي الاحتياجات الملحة للأسر المتضررة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة والكارثية في القطاع، وذلك استمراراً للجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات.

وجددت دولة الإمارات تأكيدها على مواصلة العمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين في القطاع عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية، انسجاماً مع نهجها الإنساني الراسخ ومكانتها الرائدة في مجالات العمل الإغاثي والإنساني.

فوضى توزيع المساعدات

من جانب آخر ذكر مراسل "دوت الخليج" في غزة، أن 15 فلسطينيا قتلوا يوم الاثنين قرب نقطة لتسليم مساعدات أميركية بالقرب من موقع نتساريم وسط القطاع. كما قتل 7 من أفراد مجموعات محلية كانت تقوم بتأمين المساعدات القادمة من معبر زكيم في شمال غزة.

وتابع، أنه لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية ستسمح بدخول شاحنات المساعدات من معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، حيث تخضع الشحنات لإجراءات تفتيش مطولة، مما يعيق وصولها في الوقت المناسب ويعرض المنتظرين للخطر.

وقال إن إسرائيل تسمح بدخول المساعدات دون ضمانات لتأمين وصولها إلى المخازن، ما يؤدي إلى توزيع عشوائي للمساعدات.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تصر على تفريغ الشاحنات في نقاط قريبة من معبر زكيم، في ظل رفض مستمر للسماح للجهات الأممية بتولي مهمة التوزيع بناء على قاعدة بيانات منظمة، ما يزيد من حالة الفوضى وغياب العدالة في إيصال المواد الغذائية.