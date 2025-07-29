العالم اليوم - وزير النفط الكويتي: أوبك+ تستهدف أمن الطاقة وتحقيق التوازن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:04 صباحاً - نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن وزير النفط الكويتي طارق الرومي قوله، الثلاثاء، إنه متفائل حيال أساسيات سوق النفط وإن قرارات أوبك+ تُتخذ بناء على معطيات السوق.

وأضاف الوزير أن جهود أوبك+ تستهدف أمن الطاقة وتحقيق توازن السوق، مؤكدا دعم الكويت للجهود المبذولة للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.

جاء ذلك في بيان لوزارة النفط عقب مشاركة الوزير الرومي في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMCC) في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن (أوبك +) الذي عقد عبر الاتصال المرئي.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن الاجتماع عكس التزام الدول باتفاق إعلان التعاون بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق النفطية.