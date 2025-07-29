العالم اليوم - أرباح الدار العقارية تتخطى الـ 1.1 مليار دولار في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر أرباح الدار العقارية تتخطى الـ 1.1 مليار دولار في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:12 صباحاً - أعلنت الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 24 بالمئة خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 4.1 مليار درهم (حوالي 1.12 مليار دولار) بفضل التحصيل القوي للإيرادات المتراكمة وأداء المحفظة الاستثمارية.

وقالت الدار في إفصاح منشور على سوق أبوظبي المالي، إن الإيرادات قد قفزت بنسبة 42 بالمئة لتصل إلى 15.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025.

وعن الأداء الفصلي، أظهر بيان الشركة أن الأرباح الصافية قد ارتفع بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم خلال الربع الثاني 2025.

وسجلت الدار إيرادات خلال الربع الثاني من 2025 بواقع 7.7 مليار درهم وبزياة قوية نسبتها 46 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الدار العقارية إن الإيرادات التراكمية للمشاريع التطويرية قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم منها 53.4 مليارا في دولة الإمارات.

كما سجلت الدار العقارية مبيعات من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بزيادة قدرها 31 بالمئة على أساس سنوي.