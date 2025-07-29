العالم اليوم - أرباح "مدن القابضة" تتضاعف بأكثر من 4 مرات في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر أرباح "مدن القابضة" تتضاعف بأكثر من 4 مرات في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:16 صباحاً - سجلت مجموعة مدن القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في صافي الربح بمقدار 4.2 أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار درهم (حوالي 571.8 مليون دولار)، مقارنة مع 502 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

وتأتي هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي لقطاعاتها الرئيسية الأربعة، والدمج الناجح لعمليات الاستحواذ الأخيرة، بالتزامن مع تنفيذ الاستثمارات الإستراتيجية بكفاءة عالية.

وكان نمو "مدن" مدفوعاً بإيرادات قطاع العقارات، إلى جانب ارتفاع الإيرادات المتكررة نتيجة تحسين العمليات التشغيلية في مجالات إدارة الأصول والضيافة، فضلاً عن الأداء المتميز في قطاع الفعاليات والتموين والسياحة.

وتحافظ "مدن" على زخم الأداء مع بدء النصف الثاني من العام، حيث ساهم بيع كافة قطع الأراضي السكنية التي تم طرحها ضمن مشروع "وديم" خلال شهر يوليو، بقيمة 5.5 مليار درهم، في تجاوز إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام لقيمة المبيعات المسجلة خلال مجمل عام 2024.

وبلغت إيرادات المجموعة 6.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة المبيعات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تسجيل نمو قوي في الايرادات المتراكمة من المشاريع التطويرية مدفوعاً بالمبيعات العقارية القياسية من المشاريع الجديدة والمخزون القائم، إلى جانب النمو المتواصل في الإيرادات المتكررة، ومساهمة عمليات الاستحواذ الأخيرة في تعزيز النتائج.

وارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.9 مليار درهم، أي ما يعادل نمواً بمقدار 4.0 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد استبعاد البنود غير المتكررة، متجاوزةً بذلك وتيرة نمو الإيرادات.

وبلغت قيمة الإيرادات المتراكمة لمشاريع المجموعة قيد التنفيذ 33 مليار درهم عبر كافة قطاعات الأعمال، فيما وصلت قيمة المبيعات العقارية إلى 10 مليارات درهم، مع بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن اثنين من المشاريع التطويرية التي أطلقتها "مدن" خلال يوم واحد فقط، مما يعكس قوة الطلب في السوق.

وواصلت المجموعة تعزيز حضورها العالمي من خلال استثمارات إستراتيجية في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ليشمل نطاق العمليات التشغيلية لـ "مدن" 13 دولة.