العالم اليوم - "أوراسكوم كونستراكشون" تقرر نقل قيد أسهمها إلى سوق أبو ظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 يوليو 2025 07:20 صباحاً - قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان، إنها قررت نقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مع إبقاء القيد الثانوي لأسهم الشركة في البورصة المصرية دون أي تأثير.

وأوضح البيان أن الشركة قررت إلغاء قيد أسهم الشركة من بورصة ناسداك دبي وقيدها في سوق أبو ظبي، وذلك بشرط الحصول على موافقة مساهمي الشركة والحصول على التراخيص والموافقات والإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية.

وأضاف أنه قد تقرر نقل الشركة من مركز دبي المالي العالمي إلى سوق أبو ظبي العالمي "ADGM" كشركة مسجلة بموجب لوائح شركات أبو ظبي.

يذكر أن أرباح أوراسكوم كونستراكشون قد تراجعت بنسبة 45.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 27.1 مليون دولار، مقارنة بربح 49.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2024.