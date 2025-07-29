عاجل- قافلة "زاد العزة" تنطلق من مصر صوب غزة عبر كرم أبو سالم: مساعدات عاجلة وغذاء يكفي لآلاف الأسر

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أحمد جودة - القاهرة - قافلة "زاد العزة" تنطلق من مصر صوب غزة عبر كرم أبو سالم: مساعدات عاجلة وغذاء يكفي لآلاف الأسر

تحركت فجر اليوم الثلاثاء، شاحنات قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، المحملة بالمساعدات الإغاثية، في اتجاه معبر كرم أبو سالم، لتكون أحدث دفعة من الدعم المصري المتواصل لأهالي قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، فقد اصطفت عشرات الشاحنات في الساعات الأولى من صباح اليوم، استعدادًا لدخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ الوحيد حاليًا لإدخال المساعدات بعد استهداف معبر رفح في 7 مايو 2024 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مراسل قناة إكسترا نيوز، أحمد عبد الرازق، من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري، أن القافلة التي أطلقها الهلال الأحمر المصري تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية، من بينها الأرز والمكرونة والمعلبات، إضافة إلى شاحنات تحمل الدقيق ومستلزمات دعم البنية التحتية المتضررة داخل القطاع.

وأوضح المراسل أن القافلة تتحرك وفق آلية دقيقة تبدأ في تمام السادسة صباحًا، حيث تدخل الشاحنات إلى منطقة الانتظار بمعبر كرم أبو سالم، وتخضع للتفتيش والإجراءات اللازمة حتى الساعة الثامنة صباحًا، وهو الموعد المحدد لفتح المعبر من الجانب الآخر.

وأشار إلى أن كل سلة غذائية تم تجهيزها تكفي الأسرة لمدة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام، مما يجعل هذه القافلة أحد أهم أشكال الدعم اللوجستي المباشر للفلسطينيين في ظل الوضع الإنساني المتفاقم.

وفي الوقت الذي يستمر فيه معبر رفح في أداء دوره الإنساني المخصص لعبور الأفراد فقط، يظل معبر كرم أبو سالم هو المنفذ الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي والتضييق على المعابر.

الهلال الأحمر المصري يقود هذه القوافل بانتظام منذ اندلاع الحرب، بالتنسيق مع الجهات المعنية والهيئات الدولية.

يأتي هذا التحرك في ظل استمرار تدهور الوضع المعيشي داخل القطاع، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية في مناطق عدة.