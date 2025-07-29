نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي جوارديولا ينتقد صمت العالم تجاه «مأساة فلسطين»: "نرى الجرائم كل لحظة ولا أحد يتحرك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات قوية تعكس موقفًا إنسانيًا لافتًا، أعرب المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، عن غضبه واستيائه الشديد من صمت العالم تجاه ما يحدث في فلسطين، مؤكدًا أن المأساة مستمرة على مرأى ومسمع من الجميع دون تحرك حقيقي.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عالمية:

"الإنسان يمتلك الإنسانية، لكن يبدو أن ذلك لا يظهر حين يتعلق الأمر بفلسطين، رغم أن المأساة تقع على بُعد 3 أو 4 ساعات منا فقط".

وأضاف المدرب الإسباني:

"أصبحنا وكأننا بلا أي إنسانية، نواصل اللعب وكأن شيئًا لم يحدث، ولا نحرك ساكنًا".

"في الحربين العالميتين الأولى والثانية لم تكن هناك وسائل إعلام تنقل ما يحدث، أما الآن نرى ما يحدث في فلسطين بشكل مباشر كل لحظة، ومع ذلك لا أحد يتحرك".

وتأتي تصريحات جوارديولا لتسلّط الضوء على الصمت الدولي المريب، وسط استمرار العدوان على قطاع غزة ومعاناة الفلسطينيين تحت القصف والحصار.

ويُعرف جوارديولا بمواقفه الواضحة في دعم القضايا الإنسانية، وكان قد عبّر سابقًا عن تأييده لحقوق الإنسان ورفضه للتمييز والعنف بمختلف أشكاله.