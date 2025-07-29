العالم اليوم - زلزال عنيف يضرب سواحل جزر نيكوبار الهندية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 يوليو 2025 03:24 صباحاً - وقع زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر ليل الإثنين-الثلاثاء قبالة سواحل جزر أندامان ونيكوبار الهندية من دون أن يتسبّب بإطلاق تحذير من خطر حدوث تسونامي، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 00,12 بالتوقيت المحلّي (18,42 ت غ)، على بُعد 259 كيلومترا شمال غرب سابانغ، المدينة الواقعة في إقليم آتشيه غربي إندونيسيا.

وإقليم آتشيه هو المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال والتسونامي اللذين أوديا في 2004 بحياة أكثر من 220 ألف شخص في 15 دولة آسيوية.