نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي شمال غزة.. وترامب يواصل الضغط لتخفيف المعاناة الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد مواطن فلسطيني وأُصيب عدد آخر، جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية شمال غرب قطاع غزة، وذلك حسب ما أفاد به الإعلام الفلسطيني ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ترامب يواصل الضغط من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية

وبينما تواصل إسرائيل استهداف المدنيين، كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الضغط من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وذلك ضمن تحركات دبلوماسية مستمرة لاحتواء الأزمة المتفاقمة في القطاع المحاصر.

وتشهد غزة أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، والنقص الحاد في الغذاء والدواء، وهو ما دفع العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات دون عوائق.