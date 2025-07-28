نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ أكتوبر2023..إيطاليا تؤكد تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الإثنين، أن روما علقت الامدادات العسكرية الإيطالية لإسرائيل، وفق وكالة نوفا للأنباء.

وقال تاياني، في مؤتمر صحافي على هامش فعالية لحزبه "فورسا إيطاليا": "منذ 7 أكتوبر، كل شيء مُغلق. لا توجد إمدادات عسكرية لإسرائيل”.

وأشار تاياني إلى أن وزير الدفاع غويدو كروزيتو نفى بالفعل أخيرًا استمرار صادرات الأسلحة من إيطاليا إلى إسرائيل، ردًا على تقرير منذ يومين، لصحيفة "إل مانيفستو" اليسارية الإيطالية، الذي تحدث عن اجتماع بين رئيسي هيئة أركان الجيش الإيطالي والإسرائيلي حول تعاون عسكري ثنائي، في 23 يوليو الجاري.

ووصف كروزيتّو المعلومات المنشورة في التقرير بـ "مضللة"، مؤكدًا انعقاد "الاجتماع التقني" في إطار “محادثات معهودة بين قيادات الأركان"، لكنه شدد على أنه "لم يحمل أي طابع تجاري". وأكد وزير الدفاع أن "التراخيص لتصدير الأسلحة من إيطاليا إلى إسرائيل، علقت رسميًا من قبل الحكومة منذ أكتوبر 2023″، وأن هذا القرار “محترم بالكامل من قبل جميع أفرع الدولة”.