نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوجل تعترف بفشلها في تحذير 10 ملايين شخص من زلزال تركيا المدمر عام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترفت شركة "غوغل" بفشلها في إرسال إشعارات إنذار مبكر إلى 10 ملايين شخص أثناء الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا يوم 6 فبراير عام 2023.

ووفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الاثنين، أقرت "غوغل" بوجود أخطاء في نظام تنبيهات الزلازل (AEA) الخاص بنظام أندرويد الذي يدار من وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي تصريح لـ "بي بي سي"، أفادت "غوغل" بأنها اكتشفت أن نظام تنبيهات الزلازل لم يعمل بشكل صحيح أثناء زلزال قهرمان مرعش.

وكان من المفترض وصول أعلى مستوى تحذيري من نظام غوغل إلى عشرات الملايين الموجودين في نطاق 98 ميلا حول مركز الزلزال بما يمنح هؤلاء فرصة مدتها 35 ثانية للبحث عن ملجأ آمن، لكن ما حدث هو أن نظام غوغل لم يرسل سوى 469 إشعارا يحمل تحذير "تيك أكشن" (أو اتخّذ إجراء) أثناء الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وقالت غوغل لـ "بي بي سي"، إنها أرسلت في المقابل نصف مليون إشعار يحمل تحذير "بي أوير" (أو انتبه) الأقل على مستوى الخطورة، والمصمم خصيصا للتنبيه في حالة الهزات الخفيفة، ولا يكون عادة بذات الطريقة الواضحة التي تتميز بها التحذيرات من "أخطار شديدة" والمصمم لها إشعار "تيك أكشن".

وزعمت غوغل في وقت سابق لـ "بي بي سي"، بأن نظامها الخاص بالتحذير المبكر من الزلازل قد "أدى مهامَّه بشكل جيد".

ولا يتوفر نظام التحذيرات سوى في 100 دولة حول العالم، وتصفه غوغل بأنه "شبكة أمان عالمية"، وعادة ما يعمل هذا النظام بلا رديف من أنظمة تحذير أخرى.

ويسمى هذا النظام باسم "نظام أندرويد للتحذير من الزلازل"، وتتولى مهمّة تشغيله شركة سيليكون فالي ولا تقوم بهذه المهمة دول بعينها.

ويعمل هذا النظام على الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، والتي تمثل نسبتها بين الهواتف الأخرى في تركيا نحو 70 في المئة.

يذكر أن تركيا تعرضت قبل عامين لزلزالين مدمرين بقوة 7.7 و7.6 درجات وتأثرت 11 ولاية بالزلزالين اللذين ضربا ولاية قهرمان مرعش.

وأسفر الزلزالان عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وإصابة نحو 107 آلاف آخرين، وأثرا سلبا على حياة ومعيشة 14 مليون مواطن.

وبسبب الزلزال المدمر أعلنت تركيا حينها حدادا وطنيا لمدة 7 أيام.

كيف يعمل نظام التحذير من الزلازل؟

يمكن لنظام غوغل أن يرصد الزلازل من خلال عدد كبير من الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

ونظرا لأن الزلازل أو ما يعرف بالصفائح التكتونية تتحرّك ببُطء في الأرض، فإنه يتسنّى إرسال التحذيرات.

ويأتي على رأس قائمة التحذيرات التي ترسلها غوغل من حيث الخطورة: "تحذير اتخذ إجراء" أو (تيك أكشن)، والذي يرسل تنبيها عاليا عبر الهاتف متجاوزا خاصية عدم الإزعاج أو (دونت ديستيرب) إذا كانت مفعلة، كما أنه يغطي شاشة الهاتف.

وهذا هو التحذير الذي من المفترض أن يرسله نظام غوغل إلى المستخدمين عندما يرصد زلزالا قويا يحمل في طياته تهديدا لحياة البشر.

وبعد تحذير "تيك أكشن" من حيث الخطورة، يأتي تحذير "بي أوير" أو (انتبه) – وهو مصمّم لإشعار المستخدمين بأن ثمة هزة أرضية خفيفة محتملة ولا يستطيع هذا التنبيه حال إطلاقه أن يتجاوز خاصية عدم الإزعاج إذا كانت مفعلة في الهاتف المستخدم.

وقد كانت خاصية "تيك أكشن" شديدة الأهمية مع زلزال تركيا نظرا لقوته التدميرية، فضلا عن توقيت حدوثه في تمام الساعة 04:17 صباحا، حيث كان معظم المستخدمين نائمين، فلم يكن من الممكن إيقاظهم بغير هذه الخاصية.