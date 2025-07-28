نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون".

وقالت الصحيفة، إن أعضاء المفوضية الأوروبية سيناقشون اليوم، مقترحا بتعليق جزئي للمشاركة الإسرائيلية في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي، دون تحديد صاحب المقترح.

وأكدت أن "الخطوة الأوروبية تأتي بعد أن صرحت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق يقضي بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في شهر مايو الماضي، حذّر "المجمع القومي للعلوم والآداب" في تل أبيب من "شرخ قد يعرض العلوم الإسرائيلية، ومستقبل التعاون العلمي بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي لخطر حقيقي".

وفي 22 يوليو الجاري، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في بيان، إن "الصور القادمة من غزة حيث تستهدف إسرائيل، الفلسطينيين طالبي المساعدات الإنسانية، لا يمكن تحملها".

ودعت فون دير لاين إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "بحرية وأمان وسرعة"، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وفي 10 يوليو الجاري، أعلنت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاتفاق مع تل أبيب على زيادة التدفق اليومي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن الأخيرة لم تف بالاتفاق.

ويعتبر برنامج "هواريزن" التابع لمجلس البحث الأوروبي (ERC) أهم شريك للجامعات الإسرائيلية لتمويل أبحاثها، كما تعد أكبر مانح للأكاديمية الإسرائيلية.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس 2025، جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الحرب بدعم أمريكي أكثر من 204 آلاف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.