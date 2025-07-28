بانكوك ـ د ب ا: ذكرت الحكومة التايلاندية أن زعيمي تايلاند وكمبوديا سيلتقيان في ماليزيا اليوم الاثنين لإجراء محادثات لإنهاء الأعمال العدائية. وذكر جيرايو هوانجساب، المتحدث باسم مكتب القائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند، إن القائم بأعمال رئيس الوزراء فومتام ويتشاياتشي سيحضر محادثات الاثنين استجابة لدعوة من رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لبحث جهود السلام في المنطقة. وأضاف المتحدث أن نظيره الكمبودي هون مانيت سيحضر أيضا المحادثات ، على الرغم من أن الجانب الكمبودي لم يؤكد ذلك على الفور.. جاء ذلك في أعقاب جهود وساطة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء النزاع الحدودي المميت. وأسفر القتال، الذي يدخل الآن يومه الرابع عن مقتل 34 شخصا على الأقل ونزوح أكثر من 168 ألفا. وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني الكمبودية مالي سوتشياتا قد ذكرت في وقت سابق أمس أنه على الرغم من نداءات قوية من المجتمع الدولي- بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي- لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سلمي للاشتباكات الحدودية المستمرة، مازالت تايلاند تواصل أعمالها العدائية ضد كمبوديا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيما تايلاند وكمبوديا يلتقيان اليوم فـي ماليزيا لإجراء محادثات لإنهاء الأعمال العدائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.