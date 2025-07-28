دخول قوافل مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

القاهرة ـ وكالات: أفادت قناة القاهرة الإخبارية ببدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، فيما أعلنت «إسرائيل» «تعليقًا تكتيكيًّا» لعملياتها العسكرية في أجزاء من القطاع لادعاء السماح بتوزيع الإعانات للفلسطينيين.

وكتبت المحطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «بدء دخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزَّة عبر معبر رفح».

وأرفقت منشورها بلقطات مصوّرة تظهر شاحنات عدة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزَّة، وتظهر على إحدى الشاحنات عبارة «من الشَّعب المصري إلى الشَّعب الفلسطيني الشقيق ـ الهلال الأحمر المصري».