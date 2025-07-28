مسيرات تدخل إلى موقع محطة نووية يابانية

طوكيو ـ ا.ف.ب: دخلت ثلاث مُسيَّرات مساء السبت إلى موقع محطة نووية يابانية على ما ذكرت وكالة الذرة اليابانية مشيرة إلى عدم تسجيل أي خلل إثر ذلك. ورصدت المُسيَّرات من جانب الشركة المشغلة للمحطة الواقعة في جينكاي في جنوب غرب اليابان على ما قال المصدر نفسه. ويحظر تحليق المُسيَّرات بالقرب من المحطات النووية أو فوقها في اليابان.

وقال ناطق باسم المنظمة «لم يسجل أي خلل بعد هذه الواقعة ولم يعثر على أي مُسيَّرة داخل المحطة».