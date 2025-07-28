العالم اليوم - ترامب: وقف إطلاق النار في غزة "ممكن"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 يوليو 2025 04:20 مساءً - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة هو أمر "ممكن".

وجاءت تصريحاته للصحافيين في منتجعه للغولف في تورنبري في اسكتلندا بينما كان مجتمعا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أن إسرائيل تواجه قرارا مصيريا بشأن المرحلة المقبلة في غزة، خصوصا بعد انسحابها من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن مع حماس.

وقال: "لا أعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك، لكن حماس اتخذت موقفا أكثر تشددا فجأة فيما يتعلق بملف الرهائن. يبدو أنهم لا يريدون إعادتهم، ولذلك سيكون على إسرائيل اتخاذ القرار".

وأضاف أن حركة حماس لا تظهر رغبة حقيقية في الوصول إلى اتفاق شامل ينهي القتال ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، إن رد حماس الأخير على المقترح الأميركي-الوسيط "يعكس غياب النية في التوصل إلى اتفاق"، مؤكدا أن الحركة "لا تبدو حسنة النية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء".

وأضاف: "نبحث حاليا عن بدائل يمكن أن تساعد في إعادة الرهائن وتهيئة بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة".