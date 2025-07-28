الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً من الضفةشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حملة اعتقالات طالت 13 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من بيت لحم، وثلاثة أشخاص من محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة لثلاثة آخرين من قلقيلية، كما اعتقلت شابين من محافظة الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتابعت "وفا" أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، معظمهم من الأطفال والنساء.