نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يوجّه نداءً خاصًا لترامب: الوقت قد حان لإنهاء حرب غزة وإدخال المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مؤكدًا خلالها أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح لا يُطاق، وأنه من الضروري إدخال أكبر حجم ممكن من المساعدات الغذائية والطبية لإنقاذ أرواح المدنيين داخل القطاع.

وأكد السيسي خلال كلمته بشأن تطورات الأزمة: "لا يمكن أبدًا أن نتخذ موقفًا سلبيًا تجاه الأشقاء في فلسطين.. دورنا كان ولا يزال محترمًا وشريفًا ومخلصًا، ولن يتغير أبدًا".

جهود مصر تتواصل رغم التعثر أحيانًا

وأشار الرئيس إلى أن مصر مستمرة في تنسيق جهودها مع الشركاء الدوليين، رغم ما وصفه بـ "تعثر الأمور أحيانًا"، قائلًا: "الظروف داخل قطاع غزة خلال الشهور الماضية مأساوية للغاية.. ونحن نبذل كل الجهد لتخفيف الأزمة وإدخال الإغاثة".

نداء دولي.. وطلب مباشر من ترامب

وفي تصريح لافت، وجه الرئيس السيسي نداءً عامًا إلى دول العالم، داعيًا فيه الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والدول العربية إلى ضرورة بذل أقصى جهد لوقف الحرب وإدخال المساعدات العاجلة.

كما وجه نداءً خاصًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال فيه: "تقديري الشخصي لك كبير.. وبمكانتك وإمكانياتك، أنت القادر على إنهاء هذه الحرب، نداء خاص: من فضلك، ابذل كل جهد لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات، أتصور أن الوقت قد حان لذلك".