العالم اليوم - قرب منزل ماسك.. تسلا وسامسونج في صفقة بالمليارات

انتم الان تتابعون خبر قرب منزل ماسك.. تسلا وسامسونج في صفقة بالمليارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 يوليو 2025 01:24 مساءً - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عن توقيع صفقة ضخمة مع شركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية، بقيمة لا تقل عن 16.5 مليار دولار، لتزويد تسلا برقائق إلكترونية متطورة.

وستقوم سامسونغ بتصنيع الجيل الجديد من رقاقة AI6 في مصنعها الجديد بمدينة تيلور بولاية تكساس الأميركية، والذي وصفه ماسك بأنه قريب من منزله، مما يسهّل عليه متابعة سير العمل شخصيا، بحسب ما قال في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وأضاف ماسك: "وافقت سامسونغ على السماح لتسلا بالمساعدة في تعظيم كفاءة التصنيع... سأسير بنفسي عند الخط لتسريع وتيرة التقدم". وأشار إلى أن قيمة الصفقة قد تتجاوز الـ16.5 مليار دولار بعدة مرات مع بدء الإنتاج الفعلي.

وارتفعت أسهم سامسونغ بنسبة 6.8 بالمئة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر، بينما صعدت أسهم تسلا بنسبة 1.9 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأميركية.

وتصنع سامسونغ حالياً رقائق AI4 لتشغيل نظام القيادة الذاتية لدى تسلا، بينما يُتوقّع بدء إنتاج رقائق AI5 نهاية عام 2026، مما يعني أن الجيل السادس AI6 سيأتي بعدها بفترة قصيرة.