العالم اليوم - فيديو.. قتلى وجرحى في تدافع بمعبد في الهند

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قتلى وجرحى في تدافع بمعبد في الهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 يوليو 2025 01:20 صباحاً - حدث تدافع في معبد مانسا ديفي الواقع على قمة تل في مدينة هاريدوار بالهند ، حيث تجمع المئات من الزوار يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وقال برامندرا سينغ دوبال، كبير مفتشي الشرطة في هاريدوار، لوكالة برس تراست أوف إنديا إن شائعات عن وجود تيار كهربائي في بداية السلالم المؤدية إلى المعبد تسببت في حالة من الذعر بين الحشود، ما أدى إلى التدافع.

وأشار إلى أنه تم نقل 34 شخصا إلى المستشفى، وتوفي ستة منهم.