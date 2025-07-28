نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار ترامب لـ "دوت الخليج": إيران تلقّت ضربة عسكرية مباشرة بأمر من ترامب بسبب برنامجها النووي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور غابريال صوما، البروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، أن قرار الرئيس ترامب بمهاجمة مواقع داخل إيران جاء كرد مباشر على تجاهل طهران لتحذيراته المتعلقة ببرنامجها النووي.

"ترامب حذّر إيران بوضوح: لا سلاح نووي"

وقال الدكتور صوما في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"؛ إن الرئيس ترامب كان واضحًا تمامًا في موقفه من المشروع النووي الإيراني، إذ أبلغ إيران بشكل صريح قبل الضربة العسكرية: "لن تتمكن إيران من إنتاج سلاح نووي".

وأضاف: "لكن إيران تجاهلت التحذير، وواصلت أنشطتها النووية، مما دفع ترامب إلى إعطاء أوامر مباشرة للجيش الأمريكي بضرب ثلاثة مواقع داخل إيران، وهو ما تم تنفيذه بالفعل".

"الرد سيكون قاسيًا إذا واصلت طهران التحدي"

وشدد عضو المجلس الاستشاري لترامب على أن الرئيس الأمريكي السابق وعد الشعب الأمريكي بأنه إذا أصرت إيران على الاستمرار في تطوير سلاح نووي، فإنه لن يتردد في توجيه ضربة عسكرية جديدة.

وقال صوما: "الرئيس ترامب لا يُساوم في هذا الملف. لقد قالها بوضوح، لن يسمح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي، سواء بالطرق الدبلوماسية أو العسكرية".

وختم الدكتور غابريال صوما حديثه بالتأكيد على أن سياسة ترامب تجاه إيران كانت حازمة واستباقية، وتركز بشكل كامل على منع طهران من الوصول إلى مرحلة التخصيب العسكري، مشيرًا إلى أن المعادلة كانت دائمًا: الإنذار أولًا، فالضربة ثانيًا، والتصعيد إذا لزم الأمر.