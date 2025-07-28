تمارا حداد: الهدنة الإنسانية.. خطوة سياسية تكتيكية لشرعنة الحصار واستمرار الحرب على غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم الإعلان عنها لساعات محدودة تأتي نتيجة انخفاض الضغط الدولي والإقليمي على إسرائيل، خصوصًا بعد تصاعد الحديث الإعلامي حول سياسة التجويع التي وصلت في قطاع غزة إلى مراحل حرجة جدًا، مع سقوط شهداء وجرحى وإصابات متكررة بسبب نقص المساعدات الإنسانية والصحية.

وأضافت حداد في تصريح خاص لجريدة دوت الخليج: "الضغط العالمي دفع إسرائيل إلى خفض وتيرة الحصار بشكل مؤقت، كخطوة لإظهار أنها تستجيب للمطالب الإنسانية، لكنها في الحقيقة تستخدم الهدنة كأداة تخفيف ضغط إعلامي وسياسي."

الهدنة كخطوة تكتيكية وشرعنة للمجهود الحربي

أوضحت الدكتورة حداد أن هذه الهدنة ليست سوى خطوة سياسية وتكتيكية بامتياز، تهدف إلى شرعنة المجهود العسكري الإسرائيلي، ومواصلة الحرب على الأرض داخل قطاع غزة. "إسرائيل تريد من خلال هذه الخطوة أن تعطي للعالم رسالة بأنها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي نفس الوقت تستمر في عملياتها العسكرية والأمنية."

فصل ملف المساعدات عن شروط التفاوض

لفتت إلى أن إسرائيل فصلت ملف إدخال المساعدات الإنسانية عن ملفات التفاوض الأخرى، مؤكدة أن دخول المساعدات لا يرتبط بقبول شروط إسرائيل المتعلقة بانسحاب حماس من القطاع، وقف إطلاق النار الكامل، أو إطلاق سراح الرهائن.

وأضافت حداد؛ "إسرائيل تربط انسحابها ووقف الحرب بإنهاء سلاح حماس وتسليم الرهائن، بينما تدخل المساعدات الإنسانية تمّ فصلها ليتم تقديمها كخطوة منفصلة، بغرض تخفيف الضغط العالمي."

استراتيجية نتنياهو: استمرار السيطرة العسكرية والمدنية

وأشارت الدكتورة حداد إلى أن هذه الخطوة تكشف عن استراتيجية واضحة لدى نتنياهو، ليست مجرد تحركات تكتيكية مؤقتة، بل تخطط لبسط السيطرة العسكرية والمدنية على قطاع غزة، من خلال فرض شروط قاسية على حماس وتحجيم نفوذها تدريجيًا.

"نتنياهو يعمل بخطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف لإضعاف حماس والسيطرة على الأرض، وليس فقط بهدف تحقيق مكاسب عسكرية آنية."

اختتمت الدكتورة حداد تصريحها بأن هذه الهدنة ليست إلا جزءًا من لعبة سياسية معقدة، تهدف إسرائيل من خلالها إلى تحسين صورتها دوليًا، مع الحفاظ على خططها العسكرية والأمنية على الأرض، مؤكدًة ضرورة متابعة تطورات الأوضاع عن كثب في الأيام القادمة.