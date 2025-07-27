تايلاند وكمبوديا تتبادلان إطلاق النار

تايلاند وكمبوديا تتبادلان إطلاق الناراستمر اليوم تبادل اطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا لليوم الرابع على التوالي في المناطق الحدودية المتنازع عليها، ويأتي هذا التطور بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة طرفي النزاع على بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار، وسط تهديدات بتعليق مفاوضات واشنطن التجارية معهما في حال استمرار القتال.

وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي اللواء وينتاي سوفاري في مؤتمر صحفي إن القوات الكمبودية واصلت الهجمات بعد منتصف الليلة الماضية، في أعقاب الاتصالات الهاتفية مع ترامب، مشيرا إلى وجود مؤشرات على نشر كمبوديا "منظومات متقدمة من القاذفات الصاروخية"، مؤكدًا أن الجيش التايلاندي يرد عسكريًا فقط على الأهداف التي تهدد سلامة المدنيين.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا في مؤتمر صحفي ببلادها إن "الجيش التايلاندي شن هجمات جوية وأخرى بواسطة طائرات مسيرة ودبابات وقنابل عنقودية اليوم، استهدفت مواقع كمبودية بينها مناطق قرب معبد (بريا فيهير) التاريخي".

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان أن "أي إيقاف للأعمال العدائية لا يمكن تحقيقه ما دامت كمبوديا تواصل الانتهاكات المتكررة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني"، مضيفة أن "قصف كمبوديا مناطق سكنية في إحدى المحافظات الحدودية أدى إلى أضرار مادية كبيرة".

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن يوم أمس السبت تواصله مع رئيسي وزراء تايلند وكمبوديا، واتفق معهما على عقد اجتماع فوري للتوصل إلى إيقاف إطلاق نار ينهي القتال المتصاعد منذ الخميس الماضي. وأشار إلى أن مفاوضات واشنطن التجارية مع البلدين ستعلق إلى حين توقف القتال.

واندلعت اشتباكات مسلحة يوم الخميس الماضي بين القوات التايلاندية والكمبودية في منطقة حدودية متنازع عليها، وسط تبادل للاتهامات بشأن من أطلق الطلقات الأولى بعد أسابيع من تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية بين الجانبين.

ويتمحور النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا حول مناطق أثرية وأراضٍ محاذية لمعبد (بريا فيهير) الواقع ضمن منطقة حدودية متنازع عليها. وسبق أن شهدت هذه المنطقة اشتباكات مماثلة في عامي 2008 و2011.

ورغم أن محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت في عام 2013 حكمًا أكد تبعية المعبد لكمبوديا، إلا أن النزاع لا يزال قائمًا بين البلدين حول الأراضي المحيطة به، إذ لم تُحسم مسألة ترسيم الحدود بشكل نهائي، مما أدى إلى اندلاع توترات عسكرية متكررة.