العالم اليوم - بايرن ميونيخ يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول

انتم الان تتابعون خبر بايرن ميونيخ يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 يوليو 2025 09:24 مساءً - ذكرت تقارير صحفية، الأحد، أن صفقة انتقال النجم الكولومبي، لويس دياز، من نادي ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ، اقتربت من الحسم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ليفربول وافق على عرض قدمه بايرن ميونيخ، بقيمة 75 مليون يورو، لضم لويس دياز إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن النادي البافاري كثف تحركاته لضم لويس دياز، وأن المفاوضات مع "الريدز" دخلت في مرحلة حاسمة، متوقعة أن يعلن عن الصفقة قريبا.

ومن المتوقع أن يوقع دياز على عقد يمتد حتى صيف 2029 مع بايرن ميونيخ، بأجر سنوي إجمالي يبلغ 14 مليون يورو، بحسب "آس".

وذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونيخ قدم عرضا ثانيا يفوق عرضه السابق المرفوض بقيمة 67.5 مليون يورو.

وقالت "آس" إنه رغم عدم صدور تصريح رسمي من الناديين حتى الآن، إلا أن التفاؤل يسود في أروقة النادي "البافاري"، وكل المؤشرات تدل على أن الاتفاق أصبح شبه محسوم.

وأشارت إلى أن صفقة انتقال دياز إلى البايرن تسارعت بعد أن أتم ليفربول التعاقد مع المهاجم هوغو إيكيتيكي من فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو، وهي صفقة فتحت الباب أمام مغادرة لويس دياز، الذي أعرب عن رغبته في خوض تجربة جديدة رغم استمرار عقده مع "الريدز" حتى عام 2027.

وأفاد المصدر ذاته بأن المفاوضات بين الناديين كانت مقررة هذا الأسبوع، بينما تشير كل التوقعات إلى أن الاتفاق سيحسم قريبا، ولم تتبق سوى بعض التفاصيل النهائية.

وسيعزز النجم الكولومبي خط هجوم بايرن، بعد رحيل ليروي ساني إلى غلطة سراي، والإصابة الخطيرة التي تعرض لها جمال موسيالا، ووداع توماس مولر للفريق.