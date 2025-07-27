نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يعطي موظفيه إجازة في 5 محافظات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عطل العراق، الدوام الرسمي في عدد من المحافظات اليوم الأحد بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي بلغت مستويات قياسية، وصلت في بعضها، إلى 52 درجة مئوية، خاصة في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، في تصريح صحافي، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر إلى بعد غد الثلاثاء ثم تعاود الانخفاض. وحسب بيانات نشرتها الأحوال الجوية، سجلت 10 محافظات حرارة تراوحت بين 52و50 درجة مئوية، غالبيتها في وسط وجنوب البلاد فيما سجلت المحافظات الشمالية درجات حرارة ترواحت بين 44 و49 درجة مئوية.

وأعلنت محافظات البصرة تسجيل 50 درجة مئوية، وميسان 50، وذي قار50، وواسط 51، وبابل 51، حيث عطل الدوام الرسمي بشكل كامل، فيما قلصته محافظات أخرى.

ويتزامن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مع تدني إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، والعجز عن تلبية الطلب لتجهيز المنازل، بسبب توقف استيراد العراق للغاز من إيران، وغياب البدائل لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكامل طاقتها.