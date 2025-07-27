اليابان: تجمعات معارضة لاستقالة رئيس الوزراء

طوكيو ـ د.ب.أ: تجمع حوالي 200 شخص أمام مكتب رئيس وزراء اليابان المحاصر بالمشكلات شيجيرو إيشيبا في طوكيو لتشجيعه على البقاء في منصبه. وتأتي المظاهرة في وقت يواجه فيه إيشيبا ضغوطًا متزايدة من داخل حزبه الديمقراطي الليبرالي للاستقالة بعد أن خسر الائتلاف الذي يضم أيضًا حزب كوميتو أغلبيته في مجلس المستشارين في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية.

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