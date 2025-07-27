نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 21 شخصًا على الأقل في هجوم على كنيسة في الكونغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤول مدني بأن ما لا يقل عن 21 شخصًا قتلوا في هجوم على كنيسة بشرق الكونغو "نفذته جماعة متمردة" يدعمها تنظيم "داعش".

ونفذ أفراد من القوات الديمقراطية المتحالفة (جماعة متمردة) الهجوم نحو الساعة الواحدة صباحا داخل كنيسة كاثوليكية في منطقة كوماندا بشرق الكونغو، كما تم حرق عدة منازل ومحال.

وقال ديودوني دورانثابو، منسق شؤون المجتمع المدني في كومانادا لوكالة أسوشيتد برس "قتل أكثر من 21 شخصا في الداخل والخارج، ولقد انتشلنا ما لا يقل عن ثلاث جثث متفحمة، كما احترقت عدة منازل، ولكن البحث ما زال مستمرا".

وفي غضون ذلك أشار الجيش إلى حصيلة أقل، حيث قال متحدث باسم جيش الكونغو في إقليم إيتوري، حيث تقع منطقة كوماندا، قتل 10 أشخاص.

وأضاف الملازم جولز نغونغا: "ما نعلمه هذا الصباح هو أن مسلحين يحملون السواطير اقتحموا كنيسة قريبة من كوماندا، حيث قتل نحو عشرة أشخاص وتعرضوا لمذبحة، وأضرمت النيران في بعض المتاجر".

وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متمردة مرتبطة بتنظيم (داعش)، في المناطق الحدودية بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد شنت هجمات متكررة على المدنيين لأكثر من عقد.