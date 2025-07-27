بنوم بنه ـ بانكوك ـ وكالات: دعت كمبوديا إلى «وقف فوري لإطلاق النار» مع تايلاند بعد اشتباكات بين هاتين الدولتين المتجاورتين أودت بحياة 33 شخصًا على جانبي الحدود، بحسب أحدث حصيلة متوافرة السبت. وأدى الخلاف الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا في اليومين الأخيرين إلى مستوى عنف غير مسبوق منذ العام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها، ما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة.
وأمس، أفادت وزارة الدفاع الكمبودية بمقتل 13 شخصًا وإصابة 71 آخرين، فيما أعلن الجيش التايلاندي مقتل خمسة جنود الجمعة، ليرتفع عدد القتلى إلى 20، بينهم 14 مدنيًّا.
وبذلك تتجاوز هذه الحصيلة عدد قتلى اشتباكات حدودية سابقة بلغ 28 شخصًا سقطوا بين 2008 و2011.
وأبلغ الجانبان بوقوع اشتباكات أمس واتهمت بنوم بنه القوات التايلاندية بإطلاق «خمس قذائف مدفعية ثقيلة» على مواقع عدة في مقاطعة بورسات الحدود مع تايلاند.
وعقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن في نيويورك، قال السفير الكمبودي تشيا كيو إن بلاده تريد وقف إطلاق النار.
وأعلن أمام صحفيين «طلبت كمبوديا وقفًا فوريًّا لإطلاق النار، دون شروط، وندعو أيضًا إلى حل سلمي للخلاف».
واعتبر وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا أن على كمبوديا أن تبرهن على «مصداقية حقيقية لإنهاء النزاع».
وأضاف أمام صحافيين «أدعو كمبوديا إلى الكف عن انتهاك السيادة التايلاندية» والمضي نحو «حوار ثنائي».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مقتل 33 على جانبي الحدود .. كمبوديا تدعو إلى وقف لإطلاق النار مع تايلاند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.