العالم اليوم - تعطيل الدوام في العراق بعد ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 يوليو 2025 03:28 مساءً - أعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، الأحد، بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي سجلت أرقاما قياسية وصلت بعضها إلى 52 درجة مئوية خاصة في بغداد.

وذكر المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، في تصريح صحفي، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر إلى بعد غد الثلاثاء ثم تعاود الانخفاض.

وحسب بيانات نشرتها الأحوال الجوية، سجلت 10 محافظات درجات حرارة تراوحت بين 50-52 درجة مئوية تقع غالبيتها في وسط وجنوبي البلاد فيما سجلت المحافظات الشمالية درجات حرارة ترواحت بين 44 إلى 49 درجة مئوية.

وحذرت السلطات العراقية الأهالي من أن "الكتلة الحارة ستبلغ ذروتها اليوم الأحد، وبالتالي تزداد قوة تأثير الأشعة فوق البنفسجية بشكل مفرط لذلك من المستحسن الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وقت الظهر".

ووصلت درجات الحرارة إلى 51 درجة مئوية في واسط، و51 في بابل، و50 في البصرة، و50 في ميسان و50 درجة مئوية في محافظة ذي قار، ما أدى لتعطيل هذه المحافظات للدوام الرسمي، فيما قلصت محافظات اخرى ساعات الدوام.

ويتزامن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة مع تدني إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد وعدم القدرة في تلبية الطلب لتجهيز المنازل بسبب توقف استيراد العراق للغاز من إيران وعدم توفر بدائل لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكامل طاقتها الإنتاجية .