نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة: أمريكا تراجع خياراتها في لبنان وسط مخاوف من نفوذ بري المدعوم من طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعاد الدور السياسي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حليف "حزب الله" وزعيم حركة "أمل"، إثارة الجدل بشأن مدى تمثيله للمصالح الإيرانية في علاقات لبنان مع الولايات المتحدة، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد.

ويُنظر إلى بري، الذي يشغل موقعه البرلماني منذ عام 1992، على نطاق واسع في الأوساط الغربية كأحد أبرز وجوه النظام السياسي القائم في لبنان، والذي تتهمه واشنطن وحلفاؤها بتوفير غطاء سياسي لحزب الله المدعوم من طهران.

وتقول مصادر دبلوماسية غربية إن بري حافظ خلال السنوات الماضية على علاقات وثيقة مع مسؤولين إيرانيين، وزار طهران أكثر من مرة في سياقات رسمية وغير رسمية.

وبحسب دبلوماسيين غربيين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية، فإن بري يُعد أحد أبرز المعوّقين لمسارات الإصلاح المطلوبة دوليًا، خصوصًا فيما يتعلق بالقضاء والشفافية ومكافحة الفساد، وهي شروط رئيسية للمساعدات الدولية التي يحتاجها لبنان لتفادي الانهيار المالي.

وتشير التقارير إلى أن الكتل النيابية المحسوبة على بري كانت ضمن الجهات التي عرقلت مشاريع قوانين إصلاحية بدعم أمريكي، من بينها تشريعات مرتبطة بتمويل الجيش اللبناني، وإعادة هيكلة السلطة القضائية، ما أثار شكوكًا لدى واشنطن حول جدوى استمرار التنسيق مع رئيس البرلمان اللبناني.

وينظر منتقدو بري، خاصة من أوساط المجتمع المدني والجيل الشاب، إليه كرمز للطبقة الحاكمة التي ساهمت في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، متهمين إياه بالحفاظ على شبكة مصالح حزبية وطائفية تتداخل فيها الاعتبارات الإقليمية مع النفوذ الإيراني المتصاعد.

وبينما تعيد واشنطن تقييم سياستها في الشرق الأوسط في ضوء عدم الاستقرار المستمر في سوريا وتزايد التوترات مع إيران، يبقى لبنان نقطة اشتعال.

ويواجه المسؤولون الأمريكيون معضلة استراتيجية: كيفية دعم المؤسسات اللبنانية الهشة دون تمكين شخصيات سياسية مثل بري، الذين يعتبرون جزءًا من المشكلة، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ويدعو بعض صانعي السياسة الأمريكيين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، بما في ذلك عقوبات مستهدفة وإعادة التفكير في القنوات الدبلوماسية. بينما يرى آخرون أن عزل بري قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويدفع لبنان أكثر نحو المدار الإيراني.