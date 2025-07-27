العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين في جنوب قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 يوليو 2025 10:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل جنديين اثنين في جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد القتلى من الضباط والجنود في صفوفه إلى نحو 900، وذلك منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل كل من الرقيب إينون نوريئيل 20 عاما والنقيب أمير سعد 22 عاما من لواء غولاني في معركة جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة جندي ثالث.

وأوضح أن الجنديين قتلا وأصيب الثالث جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة تابعة للقوة كان يستقلونها في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحادثة وقعت حوالي الساعة السادسة والنصف مساء أمس السبت، في خان يونس، عندما كان الثلاثة داخل سيارة من طراز "النمر".

وفي تلك الأثناء، خرج مسلح واحد على الأقل من بئر قريب وقام بلصق عبوة ناسفة على سيارة تابعة لوحدة الهندسة، والتي انفجرت، ما أدى إلى مقتل وإصابة الجنود الثلاثة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت مقتل أحد جنوده متأثرا بجراحه التي أصيب بها الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بهذه الحوادث يرتفع عدد القتلى في صفوفه منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 إلى 898 قتيلا، بين ضابط وجندي.