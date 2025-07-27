عاجل- ⚰️ شاهد بالفيديو| ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بتوقع وفاة "زياد الرحباني قبل رحيله بأيام"

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أحمد جودة - القاهرة - ليلى عبد اللطيف تنبأت بوفاته.. رحيل زياد الرحباني عن 69 عامًا يهز الوسط الفني

أثارت توقعات المنجمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف جدلًا واسعًا، بعدما صرحت في لقاء تلفزيوني أنها ترى "رحيل شخصية فنية لبنانية كبيرة ستترك فراغًا كبيرًا في الساحة الفنية"، وهو ما اعتبره المتابعون اليوم إشارة واضحة إلى الفنان الكبير زياد الرحباني، الذي فارق الحياة صباح السبت 26 يوليو 2025 عن عمر ناهز 69 عامًا، ليترك خلفه إرثًا موسيقيًا وثقافيًا لا ينسى.